Vitória de Guimarães denuncia à polícia tarja "com tom intimidatório"

O Vitória de Guimarães anunciou, na manhã desta segunda-feira, que contactou as autoridades devido a uma tarja colocada em frente à academia do clube com tom "intimidatório".

Em causa está uma tarja em que se lê: "E se acabar a 'net' e começarem invasões ao treino?". A frase é uma referência às declarações de João Henriques, que se queixou das críticas feitas ao rendimento da equipa, após o triunfo contra o Boavista.

"É bom que não falte a 'net' em Guimarães. Na última semana, a Internet funcionou com muita força, com muita gente a duvidar do nosso trabalho. O Vitória é um clube grande, tem imensa exigência e precisa de muito apoio. Nos últimos sete anos, o Vitória só conseguiu à 21.ª jornada ter mais de 35 pontos por uma vez. Temos um grupo novo", afirmou.

Na sequência, os adeptos descontentes com a afirmação do técnico colocaram uma tarja na Academia. "O Vitória Sport Clube informa que foi surpreendido, ao início da manhã desta segunda-feira, com uma mensagem colocada no edifício em frente à Academia", lê-se no comunicado.

"Perante o tom intimidatório da mesma, o Vitória Sport Clube contactou de imediato as autoridades policiais competentes, que se deslocaram ao local para a retirada das tarjas e para o levantamento do respetivo auto. O Vitória acompanhará o processo, vincando a denúncia de qualquer comportamento ameaçador e isolando-o dos valores que norteiam a massa adepta do Clube, que certamente não se identifica nem se revê em tais ações", termina a nota.

O Vitória de Guimarães é sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, a três pontos do Paços de Ferreira.