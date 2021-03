Nota 3 para Nuno Almeida. “Penálti por assinalar a favor do Benfica”

Na segunda parte, o primeiro golo do Benfica deixou algumas dúvidas, mas é tudo legal. Seferovic está 7 centímetros em jogo e a mão reclamada é de Pelé e não de Éverton.

No lance de Grimaldo não há motivo para penálti.

Paulo Pereira aproveita para fazer uma análise à videoarbitragem em geral no campeonato português considerando que, desde as intervenções do especialista David Ellery, se vão notar menos intervenções do VAR nas partidas.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Rio Ave por 2-0, com golos de Seferovic e Pizzi. Encarnados aproximam-se do FC Porto na luta pelo terceiro lugar.