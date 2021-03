Miguel Cardoso. Primeira parte “poderia pôr o Benfica em crise”

O treinador do Rio Ave lamenta as muitas oportunidades desperdiçadas pela sua equipa na primeira parte.

Miguel Cardoso considera que “na primeira parte só pecámos porque não fomos capazes de finalizar as diversas oportunidades que tivemos para fazer golo e levar um resultado diferente para o intervalo, que poderia pôr o Benfica em crise”.

“Não o fizemos e no início da segunda parte não conseguimos fazer o que era suposto”, referiu, em declarações à Btv.

No segundo tempo, “sofremos um golo e a partir daí houve algum desnorte. A equipa voltou a encontrar-se com as substituições, mas já estávamos num patamar de desigualdade e após o segundo golo o jogo ficou decidido”.

Cardoso acredita no processo: “Esta equipa está a fazer um caminho, mas temos de perceber que não podemos dar tiros nos pés em jogos como estes, temos de ter rigor máximo e ser eficazes.”

O Benfica venceu o Rio Ave por 2-0, com golos de Seferovic e Pizzi.