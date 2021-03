Braga está na luta pelo título. "Ainda tem uma palavra a dizer neste campeonato"

Se a equipa terminar a época no segundo lugar iguala a temporada 2009/2010, em que alcançou essa posição com Domingos Paciência como treinador, que não seria um mau desfecho, bem pelo contrário, sublinha Manuel Machado.

“Está a nove pontos e recebe o Sporting, que ainda tem que ir jogar com o Benfica. Estou convencido que o Braga ainda tem uma palavra a dizer neste campeonato”, afirma sem vacilar. Em todo o caso, ainda que o Braga não chegue ao título neste ano de centenário do clube, o presidente da AF Braga olha para o atual segundo lugar da equipa de Carlos Carvalhal como “motivo de orgulho e de prestígio, para a cidade, para a região e, fundamentalmente para os sócios e adeptos do Braga”.

Guerreiros do Minho são segundos no campeonato e e(...)

Final da Taça ao alcance

Nesta entrevista à Renascença, o presidente da AF Braga aborda também o próximo desafio que o Sporting de Braga tem pela frente, a segunda mão da meia-final com o FC Porto na quarta-feira.

Apesar do golo consentido na Pedreira, Manuel Machado acredita que o emblema minhoto tem condições para garantir a presença na grande final do Jamor.

“Acredito”, afirma, convicto de que “o Sporting de Braga tem qualidade para se bater com o FC Porto e discutir a eliminatória”. O dirigente da AF Braga anseia que o clube esteja no estádio nacional em maio para discutir e lutar pela conquista do troféu e formula um outro desejo: “Que a final da Taça, ainda que não seja com toda a gente, tenha público”.