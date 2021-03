Stéphan deixa comando técnico do Rennes

O Rennes anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Julien Stéphan, treinador que fez história no clube.

O técnico de 40 anos venceu a Taça de França com o clube francês em 2018/19 e foi terceiro classificado na última época, permitindo uma qualificação histórica e inédita do clube para a fase de grupos da Liga dos Campeões, esta temporada.

No entanto, o técnico não resistiu aos maus resultados desta temporada, com uma série de sete jogos seguidos sem vencer e quatro derrotas consecutivas. O Rennes é nono classificado com 38 pontos, a 20 do líder Lille.

Stéphan chegou ao Rennes em 2015 e orientou a equipa B do clube até 2018, quando assumiu as rédeas da formação principal.