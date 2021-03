O argentino Toto Salvio sofreu mais uma lesão grave na carreira.

O ex-jogador do Benfica, atualmente no Boca Juniors, contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O extremo, de 30 anos, vai ter de ser operado e a paragem não vai ser inferior a seis meses.

Salvio já tinha sofrido lesão idêntica, por duas vezes, no outro joelho, ao serviço do Benfica, em 2013 e 2015.