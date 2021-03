Palmeiras de Abel Ferreira vence na primeira mão da final da Taça do Brasil

O Palmeiras foi até casa do Grémio vencer por 1-0 na primeira mão da final da Taça do Brasil.

O defesa-central Gustavo Gómez apontou o único golo do jogo na Arena do Grémio, em Porto Alegrer, na primeira parte, na sequência de um canto cobrado por Raphael Veiga.

Na segunda parte, a equipa treinada pelo português Abel Ferreira ficou reduzida a dez unidades com a expulsão de Luan aos 65 minutos, num lance que o árbitro considerou agressão junto à bandeirola de canto.



Pepê, reforço já confirmado e anunciado do FC Porto para a próxima época, foi titular e somou os 90 minutos na equipa de Renato Gaúcho, mas não conseguiu mudar o desfecho da partida, que terminou com a vitória do Palmeiras.

Com este resultado, o Palmeiras fica mais perto de vencer o segundo troféu da época, depois de ter conquistado a Copa Libertadores. A segunda mão da final joga-se na próxima semana, a 7 de março no Allianz Parque.