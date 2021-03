Buscas no Barcelona. Antigo presidente detido

Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona, foi detido esta segunda-feira depois de uma manhã de buscas nas instalações do Barcelona, no âmbito do caso "Barçagate", escrevem os meio de comunicação espanhóis.



O caso "Barçagate" foi notícia na época 2019/20 e está relacionado com a contratação de uma empresa de comunicação externa (I3 Ventures) para promover a imagem da direção da altura e descredibilizar várias personalidades do clube, incluíndo jogadores, como Messi e Piqué, e antigo jogadores e dirigentes, com a criação de contas falsas nas redes sociais.

A direção do clube terá contratado a empresa de comunicação uruguaia por um milhão de euros, em cinco pagamentos de 200 mil euros, valor inferior ao limite necessário para precisar de uma aprovação da direção e suficiente para manter os pagamentos secretos.

A investigação pretende perceber se o negócio entre Barcelona e a I3 Ventures foi conduzido de forma legal e de acordo com os estatutos do clube. Em causa estão crimes de fraude e irregularidades na gestão empresarial. Os estatutos do clube não permitem acordos com empresas localizadas em paraísos fiscais, como o Uruguai.