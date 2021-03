André Silva quer lutar com Lewandowski, Messi e Ronaldo pela Bota de Ouro

André Silva, avançado internacional português do Eintracht Frankfurt, gostaria de vencer a Bota de Ouro esta temporada, prémio que distingue o melhor marcador da temporada. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o avançado de 25 anos admite que quer lutar pelo galardão.

"É algo que ambiciono, algo pelo qual gostaria de lutar. Todos gostariam. É um leque muito pequeno e sei que as coisas não são fáceis. Apesar de estarmos em lugar de acesso à Champions, não é normal um jogador do Frankfurt estar a lutar pela Bota de Ouro e por este número de golos. As coisas estão a correr bem a todos, à equipa, a mim, vou continuar a dedicar-me para que estas boas energia continuem a rondar a equipa", diz.

Portugal já teve três vencedores da Bota de Ouro, depois de Eusébio, Fernando Gomes e Cristiano Ronaldo. André Silva gostaria de se juntar à lista, mas explica que não se deixa consumir por essa possibilidade.

"Eu penso nisso. Se eu não pensar nisso, ninguém vai pensar nem realizar por mim. Mas tenho noção que é preciso muito trabalho, dedicação e consistência. E falar não basta, é preciso demonstrar, mas é claro que ambiciono e é um desejo meu. Mas neste momento só posso pensar no dia de hoje, trabalhar para o de agora, mais tarde se poderá falar do que vier a acontecer", explica.

André Silva está em quarto lugar na luta pela Bota de Ouro. Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, lidera com 28 golos e 56 pontos, seguido de Kasper Junker, do Bodo/Glimt, com 27 golos e 40.5 pontos. Cristiano Ronaldo, André Silva e Lionel Messi chegam a fechar o pódio, todos com 19 golos nos respetivos campeonatos.

O avançado português está na sua segunda época no Eintracht Frankfurt. Depois de ter estado cedido pelo AC Milan na época passada, o português ficou no clube alemão em definitivo, onde leva 20 golos apontados em 23 jogos disputados.