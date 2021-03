Mercado automóvel afunda quase 43% até fevereiro

O mercado automóvel caiu 42,7% em janeiro e fevereiro, tendo sido colocados em circulação 23.211 novos veículos, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta segunda-feira.

"No período de janeiro e fevereiro de 2021, foram colocados em circulação 23.211 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 42,7%", indicou, em comunicado, a ACAP.

Só em fevereiro, foram matriculados 10.699 veículos automóveis, um recuo de 53,6% face ao mesmo mês de 2020.

Por categoria, foram registados 8.311 ligeiros de passageiros novos, um retrocesso de 59% face ao mesmo homólogo, enquanto no acumulado dos dois primeiros meses do ano, registaram-se 18.340 unidades matriculadas, ou seja, uma redução de 47,1%.

O mercado de ligeiros de mercadorias, por sua vez, totalizou, em fevereiro, um decréscimo de 17,8% para 2.041 unidades matriculadas, enquanto, de janeiro a fevereiro, atingiu 4.139 unidades, uma perda de 18,5% em comparação ao mesmo período de 2020.

Já o mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e de mercadorias, cresceu, no mês em causa, 19,2% com 347 veículos comercializados, enquanto, de janeiro a fevereiro, as matrículas situaram-se em 732 unidades, uma queda de 5,8% face a 2020.