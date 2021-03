Bazuca europeia. Plano do Governo é um "placebo condenado a falhar”

O “ministro das Finanças” do PSD defende a necessidade de conjunto de “reformas estruturais que são essenciais para tornar as empresas mais competitivas: [redução dos] custos de contexto, burocracia, sistema fiscal, mercado laboral, aumento da competitividade em vários setores, a ligação entre investigação e inovação, a morosidade da justiça”.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai aplicar os milhões da “bazuca europeia”, está “condenado a falhar” e não vai tornar mais competitivas as empresas nem alavancar a economia, afirma o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Joaquim Miranda Sarmento.

As empresas e a competitividade “não estão no centro do plano do Governo” e isso significa que, provavelmente, o PRR “não vai transformar a economia portuguesa, nem nos vai colocar a crescer mais de forma sustentada e prolongada no tempo”.

Joaquim Miranda Sarmento alerta que, além do risco de irregularidades, “o risco de má utilização” dos fundos europeus “em maus projetos ou que não alavanquem a economia portuguesa é muito grande”.

“Eu receio que a pressa de gastar seja inimiga de uma boa execução”, refere o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD.

Quem são os grandes esquecidos do PRR?

Termina esta segunda-feira a consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência, o período de 15 dias em que o Governo era obrigado por Bruxelas a ouvir os partidos, e a sociedade civil, sobre o destino a dar aos milhões que vão chegar de Bruxelas.

Na leitura de Pedro Braz Teixeira, director do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, a inexistência de uma aposta na formação de trabalhadores é uma das grandes falhas do plano do Governo, que está também “demasiado focado no investimento público”.

“Temos 4,5 milhões de trabalhadores que não trabalham no setor público e que são os grandes esquecidos deste programa, porque Portugal tem um grande défice de formação e qualificação em relação à média da União Europeia e, em particular, aos países que entraram recentemente na UE”.

Pedro Braz Teixeira faz uma outra crítica: o Plano de Recuperação e Resiliência deveria ter resultado de um pacto de regime com o PSD e o Governo só tinha em ganhar se ouvisse as propostas da oposição, mas “não fez nada disso”.

Por fim, o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade lamenta que

“fazer 15 dias de consulta para o um plano desta dimensão e complexidade é só para marcar calendário”.