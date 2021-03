Varandas Fernandes: "Bastava marcarem algumas grandes penalidades para termos mais oito pontos"

Varandas Fernandes, vice presidente do Benfica, falou em exclusivo a Bola Branca no dia seguinte à entrevista de Luís Filipe Vieira para genuinidade da mensagem do presidente encarnado para também para enfatizar a atenção das águias ao que sem tem passado no campeonato para além da pandemia da Covid-19.

Sem fugir às consequências derivadas da doença e da forma como atingiu de forma fulminante o plantel e rejeitando esconder o mau momento desportivo, o dirigente encarnado aponta o dedo aos fatores que ajudaram a aumentar a desvantagem para os mais diretos opositores.

"Bastava marcarem algumas das grande penalidades, que todos viram que não foram marcadas, para termos mais oito pontos, pelo menos. E temos rivais com 12 grandes penalidades e nós temos zero. É esta realidade que se constata", explica.