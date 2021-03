"Rio Ave vai explorar a falta de confiança do Benfica"

Miguelito, antigo jogador do Benfica e Rio Ave, acredita que os vilacondenses podem explorar a falta de confiança das águias, a quem "faltam rotinas".

Foi no Rio Ave que fez grande parte da sua carreira mas, no Benfica, foi campeão nacional sob o comando de Fernando Santos. Nesta entrevista a Bola Branca, Miguelito põe o dedo na ferida ao explicar o que está a faltar ao Benfica para conseguir bons resultados e para sofrer um número tão elevado de golos.

"Faltam rotinas. Os problemas do Benfica só se vão resolver com trabalho, com treino. A permeabilidade da defesa não tem a ver com o facto de Jorge Jesus utilizar dois ou três centrais, ou pela forma como está disposta em campo, mas sim pela falta de rotinas. A equipa foi muito afetada pela pandemia. Dos três grandes, o Benfica foi o mais fustigado. E depois, a falta de confiança dos jogadores e o medo permanente de errar", referiu.

Falta de confiança para aproveitar

Miguelito não antevê facilidades para o Benfica frente ao Rio Ave, uma equipa que está a melhorar com o trabalho desenvolvido pelo novo treinador, Miguel Cardoso.

"A equipa tenta explanar o que é pedido pelo novo treinador e está a progredir. Os jogadores saberão o que têm de fazer no Estádio da Luz. O Benfica vai tentar entrar forte e resolver as coisas rapidamente, até para não começar a levantar dúvidas e a criar ansiedade. E o Rio Ave vai explorar essa falta de confiança do Benfica", concluiu.

O jogo Benfica-Rio Ave, da jornada 21 da I Liga, realiza-se na próxima segunda-feira, às 19h00, no Estádio da Luz. O desafio terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.