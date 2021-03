Sindicato dos Jornalistas denuncia insultos no Dragão

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) denuncia e condena agressões verbais alegadamente sofridas por um elemento da comunicação social após o FC Porto – Sporting deste sábado.

Segundo o SJ, o jornalista em causa "foi humilhado pelo treinador do FC Porto e insultado pelo assessor de comunicação do mesmo clube".

"Após este episódio, presenciado em direto por milhões de pessoas e in loco por vários jornalistas presentes na sala de imprensa do estádio, o jornalista tinha à sua espera um outro funcionário do clube, que continuou com os insultos. Já no exterior da zona destinada à imprensa, encontravam-se vários elementos da estrutura portista e os insultos prosseguiram. O jornalista foi ainda perseguido por um assessor, ao longo de vários metros, sempre sendo alvo de agressões verbais", acrescenta a nota.

Em causa uma questão a propósito do número de vezes que o técnico Sérgio Conceição se levantou do banco de suplentes durante a partida.

O Sindicato dos Jornalistas “denuncia esta tentativa de assédio ao jornalista e realça que uma sala de imprensa é um espaço de liberdade, onde as questões podem e devem ser feitas, e não pode ser um local de intimidação e censura".

Por isso, “manifesta solidariedade para com o jornalista em causa e apela a que o órgão de informação para o qual trabalha defenda a sua reputação profissional".

Dentro das quatro linhas, FC Porto e Sporting empataram 0-0. Os leões mantêm 10 pontos de vantagem sobre os dragões no campeonato.