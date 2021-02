GNR apreende toneladas de bivalves e artigos contrafeitos

A GNR apreendeu mais de 16 mil quilos de amêijoa-japonesa, sem qualquer licença ou registo de qualidade higieno-sanitária.



A maior apreensão ocorreu em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, num camião que, aparentemente, se deslocava para Espanha.

Nesse veículo, seguiam mais de 14 mil quilos de bivalves vivos, que terão sido apanhados na zona de Lisboa.

Os dois ocupantes, ambos de nacionalidade portuguesa, foram identificados e a amêijoa devolvida ao seu habitat natural.

Numa outra operação de fiscalização, realizada nas localidades de Alcochete e de Samouco, a GNR apreendeu outros dois mil quilos da mesma espécie.

Neste caso, tanto as duas toneladas de amêijoa, como algumas dezenas de peças de vestuário contrafeito, foram abandonadas à chegada dos militares.

Ainda no dia de sábado, a GNR identificou e multou 58 pessoas pelo incumprimento da limitação de circulação entre concelhos, no âmbito do estado de emergência.