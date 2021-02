Boletim DGS. 718 novos casos de Covid-19 e 41 mortos

Veja também:

O boletim epidemiológico diário sobre a situação da Covid-19 em Portugal, produzido pela Direção-geral de Saúde, aponta, este domingo, para 718 novos casos de Covid-19 e para 41 mortes.

O último dia em que houve menos casos do que nas últimas 24 horas foi na segunda-feira, quando houve 549 novos casos.



Neste domingo, Portugal baixa a barreira dos 70 mil casos ativos. O valor fixa-se em 69.268 casos.

A faixa etária com maior aumento de casos é a 40-49, com 121 novas infeções. Segue-se a faixa 50-59, com 103 novas infeções. São as únicas faixas etárias que ultrapassam a barreira dos 100 novos casos diários.