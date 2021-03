Hóquei em patins. Benfica empata com Oliveirense

O Benfica empata em casa com a Oliveirense e não aproveita resultado do líder FC Porto no campeonato de hóquei em patins.

Valter Neves e Carlos Nicolia, pelos encarnados, e Marc Torra (2 da Oliveirense) fizeram os golos da partida.

Partida teve um minuto de silêncio por Alfredo Quintana, guarda-redes da Seleção e do FC Porto, recentemente falecido.

HÓQUEI EM PATINS - 21ª Jornada

Benfica 2-2 Oliveirense

Valongo 1-0 Juventude de Viana

FC Porto 2-2 Sporting

OC Barcelos 8-3 Riba d'Ave

HC Braga 3-3 Sporting de Tomar

Turquel 6-6 Sanjoanense

Famalicense 7-5 Tigres

Classificação

1- FC Porto 48 (103-55=48)

2- OC Barcelos 48 pontos (110-61=49)

3- Benfica 42 (87-49=38)

4- Oliveirense 40 (71-55=16)

5- Sporting 37 (65-38=27)

5- Sporting de Tomar 35 (76-65=11)

7- Valongo 25 (50-59= -9)

8- Juventude de Viana 22 (54-70= -16)

9- Famalicense 20 (69-102= -33)

10- HC Braga 20 (57-81= -24)

11- Sanjoanense 19 (61-75= -14)

12- Riba d'Ave 15 (53-80= -27)

13- Turquel 14 (46-71= -25)

14- Tigres 10 (53-94= -41)

Jogos em atraso

Sporting - 4 jogos

Oliveirense – 3

FC Porto, Benfica, Sporting de Tomar, Valongo, Famalicense, HC Braga, Riba d'Ave, Turquel e Sanjoanense – 1

17ªJ 10MAR Benfica - Riba d'Ave

17ªJ 10MAR Famalicense – Sporting

18ªJ 10MAR Sanjoanense – Oliveirense

10ªJ 14MAR Sporting – Valongo

19ªJ 17MAR HC Braga – Sporting

13ªJ 17MAR FC Porto – Oliveirense

18ªJ 24MAR Sporting – Turquel

17ªJ 24MAR Oliveirense - Sporting de Tomar