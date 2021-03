Bélgica. Mads Pedersen conquistou clássica ao sprint

O dinamarquês Mads Pedersen (Trek), campeão do mundo em 2019, venceu este domingo ao sprint a Kuurne-Bruxelles-Kuurne, prova de um dia disputada na Bélgica.

Pedersen cumpriu os 197 quilómetros do percurso, com partida e chegada em Kuurne, em 4:37.04 horas, o mesmo tempo do francês Anthony Turgis (Total Direct Energie), segundo, e do britânico Thomas Pidcock (Ineos), terceiro.

O antigo campeão do mundo sucede no palmarés da prova belga ao compatriota Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), que, apesar de ter sido apenas 34.º, a 16 segundos do vencedor, foi decisivo na decisão da corrida.

O campeão dinamarquês atacou no pelotão nos quilómetros finais, com a sua ação a acabar por ser decisiva na anulação da fuga, na qual pontificavam o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Phoenix) e o equatoriano Jhonatan Narváez (Ineos), que tinham deixado o pelotão a mais de 80 quilómetros do final, para se juntarem a um primeiro grupo de fugitivos.

O português André Carvalho, na sua segunda corrida pela Cofidis, não terminou a prova.