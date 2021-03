Marítimo empata Portimonense

O Marítimo interrompeu uma série de seis derrotas consecutivas na I Liga de futebol, ao empatar em casa do Portimonense (0-0), em jogo da 21.ª jornada.

Com este empate, os insulares deixam o 18.º e último lugar, com 18 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Boavista.

O Portimonense, que apenas perdeu um dos últimos sete jogos em casa, é 13.º posicionado, com 20 pontos.

Numa partida com poucas oportunidades foi dos insulares a maior: Zainadine cabeceou à barra, no minuto 81.

Veja o resumo da partida: