O Feirense é líder isolado da II Liga, de forma provisória, depois de ter vencido, este sábado, no terreno do Sporting da Covilhã, por 0-2.

Fabrício, no primeiro minuto de descontos da primeira parte, e Marcus, aos 56 minutos, apontaram os golos da equipa de Filipe Rocha.

Com este triunfo, o Feirense lidera a II Liga à condição, com 46 pontos, mais dois que o Estoril, que recebe o Benfica B no domingo.