Danilo estreia-se a marcar e ajuda PSG a pressionar Lille e Lyon

O Paris Saint-Germain subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Liga francesa, a um ponto do primeiro, este sábado, ao golear, fora, o Dijon, por 0-4. O internacional português Danilo Pereira estreou-se a marcar.

Moise Kean abriu as hostilidades logo aos seis minutos e, depois, Kylian Mbappé bisou — um golo, de penálti, ainda na primeira parte e outro já na segunda. Danilo, que foi titular, completou a goleada do campeão francês ao minuto 82, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

Com esta vitória, o PSG passa a somar 57 pontos, menos um que o líder da Ligue 1, o Lille, e mais dois que o terceiro classificado, o Lyon. No entanto, ambas as equipas ainda não entraram em campo na jornada 27.