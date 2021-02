L. F. Vieira acusa Nacional de propor empréstimo de jogador a troco de adiar jogo

O presidente do Benfica acusa o Nacional de propor o empréstimo do futebolista Diogo Gonçalves para aceitar adiar o encontro da I Liga entre os dois clubes, quando um surto de covid-19 afetava os encarnados.

Luís Filipe Vieira abordou a atualidade do clube, numa entrevista ao seu canal de televisão, e mostrou-se crítico do "estado do futebol português", momento em que revelou a exigência do seu homólogo do clube madeirense, em janeiro.

"Uma coisa que é revoltante, o presidente do Nacional, telefono para ele, que me diz que não pode adiar o jogo, mas se eu lhe emprestasse o Diogo Gonçalves já adiava o jogo. Veja o estado em que andamos no futebol", disparou o presidente do Benfica.

Vieira acusou, ainda, os madeirenses de falta de solidariedade, quando, diz, os encarnados já foram "muito solidários mesmo" com o clube presidido por Rui Alves, num momento em que a equipa atravessava uma grave crise sanitária ,que infetou com covid-19 mais de 27 pessoas da estrutura.

Uma crise que, de resto, levou Luís Filipe Vieira a levantar suspeitas em relação ao momento em que eclodiu, após a visita ao Estádio do Dragão, para visitar o FC Porto, com "27 pessoas infetadas em oito ou nove dias", o que considerou "impensável".

Por esse motivo, Vieira ameaçou mesmo que, na próxima época, se não houver imunidade de grupo para a covid-19 no país, o Benfica não voltará a equipar-se nos balneários dos estádios que visitar.

"O Benfica sai do hotel equipado, vai para o estádio, entra em campo, acaba o jogo e sai. Até a palestra ao intervalo é no relvado. Acaba o jogo e vai direto para o hotel, jantamos lá ou ficamos lá. Nunca mais! É impensável, para mim, 27 pessoas infetadas em oito ou nove dias", justificou.