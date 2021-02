Jesus. “Sabemos que estamos num momento difícil”

O treinador do Benfica reconhece que este é “um momento difícil”, mas garante que o clube “ainda tem muito para ganhar”.

Jorge Jesus lembra que "no futebol, quando não se ganha, os próximos jogos são os que os jogadores querem mais rápido. É nos momentos difíceis que se constroem os grandes jogadores e treinadores. Sabemos que estamos num momento difícil e estamos preparados para tentar passar esta crise”.

O técnico dos encarnados garante, em declarações à Btv, que, contra o Rio Ave, o Benfica vai “à procura de uma vitória”.

“Tem de ser jogo a jogo, temos de ir à procura dos rivais que estão à nossa frente, com resultados. As nossas contas só podem ser jogo a jogo", reafirma.

Sobre o adversário, Jesus considera que "o Rio Ave é uma equipa que tem uma ideia de jogo que mudou com o Miguel Cardoso. É uma equipa com um contra-ataque muito forte, com jogadores que a maioria dos quais conheço bem”.

“Vamos encontrar uma equipa super organizada, equipa que sai bem para o contra golpe e estamos preparados para esses momentos de jogo. Temos de pensar que é importante uma vitória amanhã. Sabemos que para termos essa vitória precisamos de jogar bem”.

O técnico repete que, em sua opinião, o Benfica tem “dado alguns sinais de melhoria”.

Jorge Jesus não abre o jogo sobre a estratégia, mas admite manter os três centrais, tática utilizada contra o Arsenal.

"Cada jogo tem a sua estratégia e tem a sua estratégia em função do adversário. Não é que a equipa não tivesse dado sinais muito bons no sistema de três centrais, mas cada jogo tem a sua história e amanhã o jogo tem outras características, mas não está posta de parte essa possibilidade. Nos poucos dias, ou poucas horas que treinámos depois do jogo com o Arsenal, trabalhámos em cima dessa possibilidade, a de voltar a jogar com os três centrais", concluiu.

O Benfica - Rio Ave está marcado para as 19h00 de segunda-feira. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Em dia de aniversário do clube, o treinador não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida. Fez apenas uma declaração à Btv. O presidente Luís Filipe Vieira dá uma entrevista ao mesmo órgão oficial ainda este domingo.