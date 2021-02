Rúben Amorim. "FC Porto teve mais oportunidades, mas resultado é justo"

O treinador do Sporting considera que foi “justo” o empate com o FC Porto no Dragão.

Em declarações à Sporttv, Rúben Amorim refere que são "duas equipas diferentes, compactas, que defendem bem. O FC Porto com mais peso na frente, ao transportar a bola para o último terço. Nós temos de trabalhar mais a bola desde trás. Temos de jogar forma diferente”.

O técnico dos leões resume: “Foi um jogo bem disputado, às vezes não tão bem jogado, mas parabéns aos meus jogadores, deram tudo”.

“Tivemos no final uma grande oportunidade do Matheus. O resultado acaba por ser justo. Foi um jogo batalhado, o FC Porto teve mais oportunidades, mas o resultado é justo", acrescentou.

Amorim fica à “espera pelo público” para o futebol melhorar.

“Agora é pensar no Santa Clara, que será muito difícil", finalizou.

FC Porto e Sporting empataram 0-0 e os leões mantêm os 10 pontos de vantagem sobre os dragões.