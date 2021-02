Sérgio Conceição. "É claramente uma derrota"

O treinador do FC Porto considera que o empate contra o Sporting equivale a uma derrota. Apesar disso, Sérgio Conceição garante que os dragões vão continuar a lutar.

"Vão ter de levar connosco até ao fim. Vamos lutar até ao fim. Faz parte do ADN desta equipa, desta casa e não vamos baixar a guarda. Não vamos atirar a toalha ao chão. Faltam 13 jogos e contem connosco até ao fim", garantiu.

O técnico dos dragões explica que mexeu na equipa sempre para ganhar o jogo.

“Mexi como achei que devia mexer, mantendo o Otávio e o Corona. Troquei o Marega pelo Evanilson para dar outra frescura no ataque. Sempre com o intuito de ganhar o jogo. Percebeu-se que o Rúben estava contente e os jogadores, pela forma como estavam em campo, que estavam contentes com o empate, o que é absolutamente normal, pelos pontos de avanço que têm”.

FC Porto e Sporting empataram 0-0 e a distância continua nos 10 pontos.