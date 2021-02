Marcano regressa à competição no empate do FC Porto B

Veja também:

Iván Marcano regressou à competição, este sábado, após longa ausência por lesão, no empate do FC Porto B frente ao Vilafranquense, por 1-1.

O central espanhol, de 33 anos, foi titular e capitão da equipa secundária em Vila Franca de Xira, a contar para a 22.ª jornada da II Liga. Marcano não competia há quase um ano, desde 7 de março de 2020 (empate com o Rio Ave), devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Romário Baró também alinhou de início pelo FC Porto B.

Os jogadores portistas envergaram todos braçadeiras negras, em memória de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional que morreu na sexta-feira, aos 32 anos, devido a uma paragem cardiorrespiratória que sofrera no início da semana.

Vilafranquense e FC Porto empataram a uma bola, com golos de Rodrigo Valente, aos 12 minutos, para a equipa visitante, e Kady, aos 54, para os anfitriões. A equipa de António Folha mantém-se em 17.º, na zona de despromoção, com 16 pontos, a cinco do Vilafranquense, 15.º colocado.