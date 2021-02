IL vai reunir-se com Moedas e quer PSD e CDS sem "hábitos socialistas"

"Como sempre tem feito, a IL não subalterniza as suas ideias em prol de cargos ou ilusórios sucessos eleitorais. Não basta libertar Lisboa do socialismo do PS, é preciso também que PSD e CDS se libertem dos seus hábitos, muitas vezes também, socialistas", avisa, segundo a mesma nota.

O líder do PSD, Rui Rio, anunciou esta semana o ex-comissário europeu Carlos Moedas como candidato à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas, um "nome forte", segundo o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e que reuniu "um sólido consenso entre as direções do CDS e do PSD".

A Iniciativa Liberal (IL) vai reunir-se com o candidato à Câmara de Lisboa Carlos Moedas para explorar eventuais "pontos de convergência", avisando que não basta libertar a autarquia do PS, mas também que PSD e CDS deixem "hábitos socialistas".

Os liberais reafirmam que a sua estratégia eleitoral autárquica passa por "apresentar candidaturas próprias", motivo pelo qual as exceções implicam "uma análise ponderada" do partido.

"Essa análise passa pela verificação, em conjunto com o núcleo da IL de Lisboa, de eventuais pontos comuns a nível político e no plano programático que se insiram na defesa do projeto liberal da lL, numa perspetiva de longo prazo de que não abdicamos", explica.

Na quinta-feira, aquando do anúncio de Carlos Moedas após uma reunião com o antigo comissário europeu na sede do partido, Rui Rio considerou que esta candidatura a "melhor solução" para a Câmara Municipal de Lisboa, defendendo que o partido não está obrigado a vencer na capital, mas que tinha de apresentar "uma candidatura forte".

No dia seguinte, também após uma reunião com Moedas, o presidente do CDS-PP admitiu a abertura a outros partidos, como a Iniciativa Liberal, da coligação autárquica com o PSD em Lisboa, mas ressalvou que essa possibilidade seria avaliada "mais adiante".