Porto. Incêndio em pensão faz quatro feridos ligeiros e deixa oito pessoas sem teto

Um incêndio numa pensão em Paranhos, na cidade do Porto, provocou na madrugada deste sábado quatro feridos ligeiros e deixou oito pessoas desalojadas.

Dois dos feridos - um deles uma criança - foram transportados para o Hospital S. João com sintomas de intoxicação, enquanto os outros dois foram assistidos no local pelas equipas do INEM.

No momento do alerta - por volta da meia-noite - estavam na pensão 11 pessoas. Oito já foram realojadas pela Segurança Social, uma vez que o edifício, de três pisos, ficou sem condições de habitabilidade.

O incêndio foi combatido pelos Sapadores do Porto e pelos Voluntários Portuenses, que deixaram o local por volta das 4h30. Permanecem agentes da PSP e da Policia Judiciária, entretanto chamada para investigar as causas do incêndio.