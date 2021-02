Aeroportos. Quase 750 passageiros sem teste à chegada no mês de fevereiro

Veja também:



Dos mais de 57 mil passageiros que chegaram, no ultimo mês, aos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, quase 750 não traziam o obrigatório teste à Covid-19.

De acordo com as regras em vigor, essas 744 pessoas tiveram que realizar o teste á chegada e aguardar pelos resultados nas instalações aeroportuárias.

Os dados do Ministério da Administração Interna revelam que da União Europeia e do Espaço Shengen chegaram 968 voos que trouxeram para Portugal quase 46 mil pessoas, enquanto que de outros países chegaram 176 voos, num total de 12.500 passageiros.

Ainda de acordo com este balanço da atividade dos aeroportos no mês de Fevereiro, a PSP fiscalizou 77.466 portugueses que quiseram sair do país por via aérea, contrariando a regra de autoconfinamento que está em vigor.

Desse total, apenas foram impedidas de viajar 140 pessoas, por não terem apresentado qualquer motivo que conste das exceções permitidas.

O Governo decidiu, entretanto, prolongar as restrições ao trafego aéreo até 16 de Março, como já tinha feito também com as fronteiras terrestres e fluviais.

Sendo assim, em todos os aeroportos e aeródromos do Continente, vão continuar suspensos todos os voos - comerciais ou privados - com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido.

As exceções continuam a ser os voos de natureza humanitária.

De resto, são permitidos os voos dentro da União Europeia e no espaço Schengen, desde que respeitando a obrigação de testes á Covid-19 e, nalguns casos, a realização de quarentenas.

Fora da Europa, também são permitidos alguns voos, mas apenas os essenciais.