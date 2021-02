Hóquei em patins. FC Porto e Sporting em partida marcada por Quintana

O FC Porto e o Sporting empataram 2-2 em partida da jornada 21 do campeonato de hóquei em patins.

Os golos dos dragões foram marcados por Gonçalo Alves. Pelos leões marcaram João Souto e Romero.

Apesar do empate, os azuis e brancos seguram a liderança no campeonato, com 48 pontos. Já o Sporting é quinto, com 37, mas com três partidas em atraso.

O jogo ficou marcado por várias homenagens a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da Seleção, falecido esta sexta-feira.

Os dragões atuaram com fumos negros e surgiram com uma tarja com a inscrição “Eterno Quintana”. Já os visitantes entregaram uma camisola de guarda-redes com o número e o nome do luso-cubano a Victor Iturizza, jogador de andebol do FC Porto.

Nas bancadas estavam, entre outros, o presidente do FC Porto Pinto da Costa e o vice-presidente Vítor Baia.