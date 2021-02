Santa Clara derrota Paços de Ferreira no primeiro jogo com público de 2021

O Santa Clara recebeu e bateu, de forma categórica, o Paços de Ferreira, este sábado, por 3-0, impedindo os pacenses de subir ao quarto lugar, naquele que foi o primeiro jogo com público no estádio em 2021.

A decisão de permitir a presença de adeptos nas bancadas foi tomada pela Liga Portugal, em articulação com o Governo Regional dos Açores e a Direção Regional da Saúde. O público ocupou apenas um terço da lotação do Estádio São Miguel, "garantindo todas as normas de distanciamento e segurança que o atual momento exige", segundo a Liga.



A equipa açoriana começou a vencer logo aos 10 minutos, com um golo de Allano. Nos descontos da primeira parte, Cryzan fez o 2-0.

O Paços tentou recuperar, fez mais do dobro dos remates do adversário (6-15), contudo, Carlos Júnior "matou" o jogo aos 65 minutos.

Com este resultado, o Paços de Ferreira continua no quinto lugar, com 38 pontos, e pode ver o Benfica, que tem 39, com menos um jogo, fugir. O Santa Clara ascendeu à sétima posição, com 28 pontos.