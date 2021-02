FC Porto recebe Sporting no clássico do "tudo por tudo" para as duas equipas

FC Porto e Sporting defrontam-se este sábado, no Estádio do Dragão, num clássico a contar para a 21ª jornada do campeonato e que pode ter influência direta na luta pelo título de campeão nacional.

Os leões entram em campo como líderes isolados e com uma confortável vantagem de dez pontos para os dragões, que são segundos, à frente de Sporting de Braga e Benfica. Depois do clássico, ficarão ainda 13 jornadas por disputar.

Caso não vença, a equipa orientada por Sérgio Conceição pode cair para o terceiro lugar da tabela, sendo ultrapassada pelo Sporting de Braga - que soma menos um ponto - e perder vantagem para Benfica e Paços de Ferreira, que seguem na perseguição ao pódio.

Este é o terceiro "round" da época entre Sporting, principal candidato ao título e ainda invencível no campeonato, e o FC Porto, campeão em título. Na primeira volta do campeonato, em Alvalade, as duas equipas empataram, com Vietto a marcar o golo do empate muito perto do final, aos 87 minutos.

A 19 de janeiro, as duas equipas reencontraram-se num jogo a eliminar, na meia-final da Taça da Liga, com o Sporting a vencer por 2-1. Moussa Marega abriu o marcador aos 79 minutos, mas um "bis" de Jovane Cabral, aos 86 e 94, ditou a passagem dos leões à final, que viriam a vencer o troféu.