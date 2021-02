Famalicão e Farense. Empate entre aflitos

O Famalicão e o Farense, duas equipas em situação aflita na tabela classificativa, empataram 0-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Vila Nova de Famalicão.

A igualdade mantém as duas equipas na zona perigosa da classificação, com os famalicenses, que atuaram cerca de 40 minutos com mais uma unidade, devido à expulsão, por acumulação de amarelos, de André Pinto, a ocuparem o 16.º e antepenúltimo posto, com 19 pontos.

Por seu turno, os algarvios, que somaram o quarto jogo sem perder e terceira igualdade consecutiva, estão um posto acima da equipa de Famalicão, com os mesmos 19 pontos.

