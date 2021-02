Rúben Neves resgata empate para o Wolves em Newcastle

O Wolverhampton Wanderers resgatou um empate, por 1-1, no terreno do Newcastle, este sábado, com golo do português Rúben Neves.

Os "magpies" adiantaram-se no marcador por intermédio de Jamaal Lascelles, aos 52 minutos. No entanto, 20 minutos depois, Pedro Neto fugiu pela direita e cruzou para o segundo poste, onde apareceu Neves a cabecear para o fundo das redes. O guarda-redes ainda tocou, mas foi incapaz de evitar o golo do empate para o Wolves.

A equipa de Nuno Espírito Santo, que também teve Rui Patrício, João Moutinho e Nelson Semedo no onze, além de Fábio Silva saído do banco, mantém-se no 12.º lugar, com 34 pontos, os mesmos do Arsenal, 11.º, mas mais um jogo. O Newcastle é 17.º classificado, com 26 pontos.

Veja o golo de Rúben Neves: