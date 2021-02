Bayern Munique segura liderança com goleada

O Bayern de Munique segurou a liderança isolada da Liga alemã, este sábado, com uma goleada, por 5-1, na receção ao Colónia.

Eric Maxim Choupo-Moting, Robert Lewandowski (dois consecutivos) e Serge Gnabry (também dois seguidos) marcaram os golos dos bávaros. Ellyes Skhiri apontou o golo de honra do Colónia.

O Bayern teria mesmo ampliado a vantagem no topo da Bundesliga, não tivesse o Leipzig conseguido operar a reviravolta, frente ao Borussia Monchengladbach, depois de ter estado a perder por 0-2.

Jonas Hofmann (penálti) e Marcus Thuram, ainda antes dos 20 minutos, colocaram o Borussia a vencer por 0-2, resultado que se manteve até ao intervalo. O Leipzig só acordou ao minuto 57, com o golo de Christopher Nkunku. Nove minutos depois, Yussuf Poulsen fez o empate.

A igualdade resistiu durante quase meia hora, até que, aos três minutos de descontos, Alexander Soerloth consumou a cambalhota.

Assim, o Bayern de Munique mantém-se no primeiro lugar, com 52 pontos, mas o Leipzig continua "à perna" dos campeões, com 50.