Barcelona bate Sevilha e sobe ao segundo lugar à condição

O Barcelona subiu provisoriamente ao segundo lugar da Liga espanhola, este sábado, com uma vitória no terreno do Sevilha, por 0-2.

Lionel Messi foi decisivo, ao assistir para o golo de Ousmane Dembélé, aos 29 minutos, e ao "matar" ele próprio o jogo, aos 86.

Francisco Trincão não saiu do banco do Barcelona, ao passo que o luso-brasileiro Fernando Reges foi titular do lado do Sevilha.

A equipa de Julen Lopetegui falhou, assim, a aproximação ao pódio, pelo que continua no quarto lugar, com 48 pontos em 24 jogos. O Barcelona sobe ao segundo posto, com 53 pontos em 25 jogos, a dois do líder, o Atlético de Madrid, que tem 23 encontros disputados. No terceiro lugar, encontra-se o Real Madrid, com 52 pontos em 24 partidas.