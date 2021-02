O mundo não está refém das farmacêuticas na luta contra a pandemia

A escassez de vacinas contra a Covid-19 fez suscitar a questão da proteção das patentes que permite às farmacêuticas, como a Pfizer/BioNTech, a Moderna e a AstraZeneca, ter o exclusivo da sua produção e distribuição.

A indústria está a produzir abaixo do que contratualizou com a Comissão Europeia e até agora não respondeu ao apelo feito pela OMS para integrar a plataforma de partilha de tecnologia. Há, por isso ,quem exija que as patentes devem ser levantadas.

Esta semana ficamos a saber que a AstraZeneca, que produz a vacina mais barata das três atualmente disponíveis e a quem Portugal comprou mais doses, só conseguirá entregar à Europa metade das vacinas que tinha contratualizado para o segundo trimestre do ano: só 90 milhões, em vez dos 180 milhões de doses que estavam combinadas.

Uma informação que põe em causa o objetivo de ter 70% da população vacinada durante o verão, patamar a partir do qual se espera poder atingir a chama imunidade de grupo.

Quanto mais tempo demorar a criar a imunidade de grupo, mais variantes surgem e mais resistente se torna o vírus. Há por isso quem defenda que é preciso romper as patentes e começar a produzir em massa a desejada vacina. A OMS já o propôs. Os Médicos Sem Fronteiras defendem que é a única forma de a vacina contra a Covid-19 chegar aos países mais pobres. Em Portugal, o Bloco de Esquerda e o PCP argumentam que o lucro das farmacêuticas não pode valer mais do que a saúde das populações.

O eurodeputado do Bloco de Esquerda José Gusmão defende que “a escassez de vacinas nada tem que ver com falta de capacidade de produção, como diz a indústria. Lembra que as farmacêuticas foram financiadas por fundos públicos, nomeadamente da União Europeia, e defende que os Estados têm instrumentos jurídicos para obrigar as farmacêuticas a partilhar a sua tecnologia. Diz por isso que “o mundo não está refém das farmacêuticas”.