Confinados até à Páscoa?!

A partir da declaração do Presidente da República, que na quinta-feira à noite falou ao país para dizer que devemos continuar confinados até à Pascoa, os dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal acreditam que é isso mesmo que vai acontecer.

Admitem, por outro lado, que será cada vez mais difícil cumprir e também que vão mais do que muitas as pressões dos vários setores económicos sobre o Governo.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez comentam ainda o eventual regresso à política de Pedro Passos Coelho e a candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa.

No plano europeu, destaque para o desconfinamento anunciado na Alemanha e no Reino Unido e para o caso da Hungria, que está a negociar a compra de vacinas para a Covid-19 diretamente com a China e a Rússia.