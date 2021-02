Toñito: "Só o Sporting pode ser vitima de si mesmo"

Toñito está confiante na obtenção de um bom resultado por parte do Sporting, este sábado à noite no Dragão, embora resista a antecipar já a tão ambicionada vitória no campeonato.

No lançamento do desafio com o FC Porto, em declarações a Bola Branca, o antigo médio ofensivo espanhol dos leões admite que a equipa de Rúben Amorim chega à Invicta em posição privilegiada na classificação (mais 10 pontos que o segundo, o FC Porto), mas também defende que FC Porto e Benfica ainda não estão fora da corrida.

"Depois de muitos anos, o Sporting vai ao Porto com alguma tranquilidade. É um bom momento, chegamos com uma vantagem boa, com um bom futebol e só o Sporting pode ser vítima de si mesmo. Se relaxa, o Porto pode diminuir a vantagem. Mas se o Sporting mantiver o que tem feito durante todo o ano, vamos sair com um grande resultado de lá", afirma Toñito, de 44 anos, que ainda fala como se estivesse de leão ao peito, no relvado de Alvalade.