Rúben Amorim diz que clássico é o jogo do "tudo por tudo" para o Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, diz que o clássico contra o FC Porto é mais o jogo do "tudo por tudo" para a sua equipa do que para os dragões, que estão a dez pontos da liderança. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio do Dragão, Amorim recorda que é o Sporting que não vence o campeonato há duas décadas.

"O FC Porto é um clube habituado a ganhar. Dizem que é o tudo por tudo deles, mas tem de ser é o tudo por tudo para o Sporting. Nós que não ganhámos nada há muito tempo, temos de ter mais fome. É o tudo por tudo para nós, é assim que encaramos o jogo. Estamos habituados à pressão, temos sempre de ganhar", começou por dizer.

O treinador do Sporting recusa intitular o clássico de sábado como o jogo do título e recorda a forma como os rivais, FC Porto, Benfica e Braga, estão "bem vivos", o que tem de deixar o Sporting em constante alerta.

"Não é o jogo do título, é mais um jogo. Vimos como o Porto celebrou a vitória com o Marítimo, obviamente que não deitaram a toalha ao chão. O Braga fez o 1-2 contra a Roma e foi buscar a bola ao fundo da baliza, definitivamente não estão mortos, jogam muito bem. A forma como o Benfica celebrou o segundo golo mostra que não estão mortos e desunidos como dizem. Temos de dormir com o olho aberto, temos de ganhar e vamos ao Dragão para vencer", perspetiva.

O Sporting empatou, em Alvalade, contra o FC Porto nos últimos minutos. Amorim diz que os leões mereciam ter vencido esse jogo e destaca a importância do empate para a confiança dos adeptos no projeto.

"Foi um jogo importante, havia desconfiança fora da nossa casa, nos adeptos. Não foi por marcarmos aos 90, mas pela forma como nos batemos. Quisemos ganhar o jogo, ajudou a construir a dinâmica da equipa. Ainda não perdemos no campeonato e foi importante para nós, mas acho que nesse jogo foram mais dois pontos perdidos do que um conquistado", recorda.

Os leões voltaram a medir forças com o FC Porto na Taça da Liga, na meia-final. O Sporting venceu por 2-1, com uma reviravolta e Amorim admite que o FC Porto esteve melhor, e quer melhorar essa exibição. "Na Taça da Liga, o FC Porto teve um ascendente, marcamos porque fizemos por isso, mas cada jogo tem uma história".