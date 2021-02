Amorim responde à preocupação de Conceição com "os gritos". "A culpa é só do Nuno Santos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, respondeu, com bom humor, aos receios de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em relação aos "gritos" dos jogadores leoninos.

Sérgio Conceição quer mais tempo útil de jogo no futebol português e referiu-se, a título de exemplo, a faltas assinaladas ao ataque da sua equipa no jogo com o Sporting, das meias-finais da Taça da Liga.

"Tivemos quatro livres ofensivos e o árbitro não estava a olhar. Nós também estamos preocupados com os gritos", responde depois de uma questão em que foi confrontado com a alegada preocupação do Sporting com os jogadores do FC Porto que têm conquistado penáltis esta época.

Em resposta, Rúben Amorim não comenta a questão dos penáltis, espera que a arbitragem seja boa e culpa apenas um jogador pelos gritos.

"Não vou comentar a arbitragem e espero que seja uma boa arbitragem, vai ser uma boa arbitragem. Os gritos são culpa do Nuno Santos, que grita muito alto. Não são os jogadores do Sporting, é só o Nuno Santos. Quando houver público, ninguém vai ouvir nada. Toda a gente grita, todos os bancos se levantam", disse, em conferência de imprensa.