Amorim manda “abraço forte” à família de Quintana e ao FC Porto

O treinador do Sporting deixa um “abraço forte à família do Quintana e para o clube”. Rúben Amorim reage assim à morte do guarda-redes do FC Porto e da Seleção de andebol.

Rúben Amorim lembra que o FC Porto “viveu isto ano passado com o Casillas, mas teve desfecho completamente diferente”.

Segundo o técnico dos leões, “estas situações colocam as coisas na perspetiva certa. Faz-nos pensar no que realmente é importante”.

Alfredo Quintana, jogador de andebol seleção portuguesa e do FC Porto, morreu esta sexta-feira aos 32 anos.

A notícia foi avançada pelo clube azul e branco. O guarda-redes faleceu no Hospital de S. João, onde estava internado há vários dias.

O jogador tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória, na segunda-feira, durante um treino do FC Porto.