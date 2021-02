Agora venha o grande clássico

Virada, para já, a página das competições das competições europeias voltamo-nos de novo para o nosso campeonato e, sobretudo, para o grande jogo em perspetiva apontado para o Estádio do Dragão.



Quanto às competições da UEFA, fechou-se a página da Liga Europa para as duas equipas que ainda ali se mantinham até à tarde de ontem.

E os desfechos não foram além das previsões: o Sporting de Braga, embora deixando um rasto de qualidade na competição, já havia começado a perder na Pedreira uma semana antes.

Perante a AS Roma, e a jogar na cidade eterna, restavam poucas possibilidades aos guerreiros do Minho.

Já o Benfica conseguiu discutir a eliminatória até certo ponto, mas acabou às mãos dos londrinos, formados de uma equipa consistente e com algumas altas figuras do futebol britânico, uma das quais acabou mesmo por ser decisiva na construção do resultado final.

Tratou-se, no fundo, de mais um forte rombo nas expectativas e promessas da dupla Jorge Jesus-Luís Filipe Vieira, a provocar grande ruído e, por certo, um aguçado debate sobre o futuro do clube da Luz.

Mas, no imediato, cessa tudo quanto à discussão sobre os dias da Luz diz respeito, para nos virarmos para o grande clássico de amanhã, no Estádio do Dragão.

Um jogo muito importante, mais decisivo para os dragões do que para os leões, e de cujo resultado final dependerão as previsões que a partir dos 90 minutos passarão a ser feitas.

Não há favorito para este embate, tudo dependendo das circunstâncias de que o desafio venha a rodear-se.

O que se espera é que tenhamos um jogo de qualidade, do que as duas equipas são capazes, sem casos, com uma boa arbitragem, e comportamento de todos os intervenientes compatíveis com as suas responsabilidades.