Sérgio Conceição deixou o filho apeado e com azia, mas não lhe fecha a porta do 11

Francisco ainda não tem carta de condução, vive com o pai e trabalha no seu escritório. Para se deslocar recorre, por norma, à boleia do irmão Rodrigo ou ao serviço de táxis. À boa-vontade do pai dificilmente voltará a recorrer.

O pai é Sérgio. Francisco é jogador do plantel do FC Porto. A história é contada pelo treinador:

"O meu filho vive na mesma casa que eu. Ele não tem carta. Vem de táxi ou com os irmãos. Eu trouxe-o uma vez e deixei-o ali em cima [no exterior do centro de estágios]. Ele ficou com azia. Eu entro aqui no Olival como treinador do Porto e não como pai", reforça.



Para lá do portão do centro de treinos do clube, a relação é exclusivamente profissional, como já referiu, em várias ocasiões, o treinador portista. Francisco tem tratamento igual aos demais e a possibilidade de ser titular, explica Sérgio, depende do seu desempenho e da avaliação técnica do seu trabalho.

"Ele faz parte do grupo de trabalho. Quando eu achar que é o momento certo de utilizar um jogador a titular, utilizo. Não há diferença nenhuma. Eu entro no Olival e sou treinador do Porto", repete.