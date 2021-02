Pinto da Costa: "Quintana será uma memória viva para todos nós"

Veja também:

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, recorda a "maravilha de atleta" que era Alfredo Quintana, guarda-redes dos dragões que faleceu esta sexta-feira, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Em declarações aos meios do clube, o presidente diz que a memória do jogador ficará na história do clube.

"Dedicou-se a 100% e ao fim de quatro anos quis ter nacionalidade portuguesa, pois, segundo disse, não queria mais sair do FC Porto. Infelizmente só isto o levou de nós fisicamente, pois espiritualmente só desaparecerá no dia em que partir o último de todos aqueles que com ele privaram. Será uma memória viva para todos nós", afirmou.

O responsável máximo do clube portista diz que a morte de Quintana "deixa um vazio muito grande", um atleta que lutou para que o FC Porto fosse "cada vez maior".

"Infelizmente hoje partiu do seio de nós um grande homem, atleta, portista e cidadão exemplar, o Alfredo Quintana. Na força da vida, aos 32 anos, com 11 anos dedicado de alma e coração ao FC Porto. Partiu e deixou-nos um grande vazio, mas ficará para sempre no coração de todos nós e de todos os que dia a dia lutaram para que cada vez mais o clube que ele amava, o FC Porto, fosse cada vez maior", termina.

Alfredo Quintana, jogador de andebol seleção portuguesa e do FC Porto, morreu esta sexta-feira aos 32 anos. O guarda-redes faleceu no Hospital de S. João, onde estava internado há vários dias. O jogador tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória, na segunda-feira, durante um treino do FC Porto.