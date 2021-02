FC Porto prepara homenagem a Quintana no estádio e pavilhão

O FC Porto está a preparar uma homenagem ao guarda-redes Alfredo Quintana, que morreu esta sexta-feira, no estádio e no pavilhão do clube.

Depois da trágica notícia da morte do guardião de andebol, o clube retirou a camisola 1 do andebol e vai cobrir as bancadas do estádio e do pavilhão com cartolinas com o nome de Quintana e o número um. No Dragão Arena, as manifestações de homenagem multiplicaram-se também no exterior.

No futebol, o FC Porto recebe o Sporting no sábado e os dragões recebem também os leões no hóquei em patins, também no sábado.

Alfredo Quintana, jogador de andebol seleção portuguesa e do FC Porto, morreu esta sexta-feira aos 32 anos.

O guarda-redes faleceu no Hospital de S. João, onde estava internado há vários dias. O jogador tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória, na segunda-feira, durante um treino do FC Porto.