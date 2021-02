“Vi o inspetor do SEF com o pé em cima do peito de Ihor”

“Quando falou à Polícia tinha dito que sabia que lhe tinham amarrado as mãos durante a noite com fita cola”, lembrou o juiz, ao que Sónia Antunes respondeu: “não me lembro”.

Perante a descrição de que tinha visto a vítima apenas com fita adesiva nos pés, o juiz Rui Coelho recorreu às declarações prestada pela testemunha em março do ano passado à Judiciária.

Foi Rui Rebelo que, quando os inspetores chegaram ao Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto, informou que tinha um cidadão ucraniano com problemas de epilepsia e que tinha estado a noite toda agitado.

“Estava a pegar nos tabuleiros para dar os pequenos almoços quando vi o inspetor Laja com o pé à frente do peito de Ihor a dizer: ‘está quieto, está calado!’ Eles perceberam que eu tinha visto e encostaram a porta”, relatou a testemunha.

Uma terceira testemunha relatou esta sexta-feira, em tribunal, ter visto um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a pisar o peito de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu em março do ano passado no aeroporto de Lisboa.

“Ihor tinha vergões nos braços”

Também Jorge Pimenta, segurança do CIT, foi ouvido como testemunha e descreveu como encontrou Ihor Homeniuk após a intervenção dos três inspetores arguidos no processo.

“O Ihor estava algemado com mãos atrás das costas e os pés com fita adesiva, deitado de lado. Tinha uma marca na cara que estava avermelhada e inchada. Nos braços tinha uns vergões, uns riscos” relata a testemunha, que também viu sangue seco no nariz da vítima.

Foi ele que, com a colega Roxana, deu o pequeno almoço e a medicação a Ihor e garantiu que a o cidadão ucraniano “não gritou, não mostrou dor”.

Mas mais tarde, confrontando pelo juiz com declarações prestadas à Polícia Judiciária, admitiu que Ihor nessa altura gemia.

Pouco depois do meio dia disse ter perguntado ao passageiro se queria almoçar, fazendo a pergunta por gestos, ao que lhe terá respondido com a cabeça que “não”.

Durante mais de três horas a vítima ficou sozinha, algemada com as mãos atrás das costas e deitada num colchão no chão de uma sala isolada. “Estava calmo e a dormir”, refere Jorge Pimenta.

Às 16h00 do dia 12 de março de 2020, percebeu que Ihor tinha as mãos “esbranquiçadas”, pediu aos inspetores que iam levá-lo para embarque para aliviarem as algemas.

Mais tarde diz ter assistido à aflição de dois inspetores do SEF (que não os arguidos do processo): “O inspetor Gabriel chegou à receção aflito a dizer que o senhor estava morto”.

Também esta testemunha teve de ser confrontada com depoimento distinto prestado em março à Polícia Judiciária, altura em que referiu uma revista usada pelo colega Manuel junto da vítima. No depoimento de hoje diz de nada se recordar.

Defesa quer processar testemunha

O advogado Ricardo Sá Fernandes também pediu extração de certidão para procedimento criminal devido a contradição nas declarações entre o testemunho de Rui Rebelo no tribunal e na Polícia Judiciária (PJ), em março do ano passado.

Em causa está, nomeadamente, a referência ao facto de o segurança ter visto o inspetor Duarte Laja com o pé em cima de Ihor Homeniuk, facto que omitiu durante o depoimento na PJ.

É o segundo caso de pedido de certidão para procedimento criminal desde o início do julgamento. O primeiro aconteceu na sessão anterior, quando a defesa do arguido Duarte Laja pediu ao tribunal extração de certidão depois do depoimento contraditório da testemunha Paulo Macedo que era segurança no CIT do aeroporto de Lisboa.