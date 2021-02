Vacinas Covid. Podem os Estados obrigar as farmacêuticas a partilhar informação?

A escassez de vacinas contra a Covid-19 é um dos maiores entraves à concretização do plano de vacinação em Portugal. A indústria está a produzir menos do que acordou com a Comissão Europeia e até agora não respondeu ao apelo feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para integrar a plataforma de partilha de tecnologia.

A quebra das patentes nas vacinas é o tema do Em Nome da Lei do próximo sábado, dia 27, emitido entre as 12h00 e as 13h00, com repetição às 24h.

Segundo um relatório divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) já foram vacinados, com duas doses, perto de 250 mil portugueses, o que correspondendo a 3% da população.



Nesta sexta-feira à tarde, vão ser conhecidas as medidas do Governo para o próximo período de estado de emergência, a vigorar até dia 16 de março.

Na última noite, o Presidente da República antecipou-se e defendeu um confinamento até à Páscoa, para que se ganhe o verão e o outono.