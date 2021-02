Universidade do Minho estuda vulcão com 20 milhões de pessoas

Dois investigadores da Escola de Engenharia da Universidade do Minho (UMinho) estudaram o vulcão Popocatépetl, um dos mais ativos da América do Norte e um dos dez mais monitorizados e mais populosos do mundo, com cerca de 20 milhões de habitantes.

O estudo de Rafael Ramírez Eudave e Tiago Miguel Ferreira saiu na revista científica Geohazards e pretende “contribuir para apoiar as decisões das autoridades”.

Segundo a UMinho, os dois investigadores “definiram um conjunto de estratégias de evacuação” face à atividade do vulcão no centro do México, uma das zonas mais populosas e sísmicas do mundo.

Para o povo asteca, o vulcão Popocatépetl ou “montanha fumegante” é um dos mais ativos da América do Norte e um dos dez mais monitorizados e mais populosos do mundo, com cerca de 20 milhões de habitantes.

O vulcão tem 5426 metros de altura e situa-se a sudeste da Cidade do México, tendo registado 15 grandes erupções nos últimos 500 anos.

Após uma fase calma, desde 1994 tem uma atividade constante, mas moderada, com emissão de cinzas, fumarolas, gases e material vulcânico.

A última maior erupção foi em 2000, levando a uma significativa evacuação das pessoas, e as erupções mais recentes foram registadas em março e abril de 2020.