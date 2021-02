Testemunho contraditório leva juiz a confrontar segurança com imagens de videovigilância

Cátia Branco, segurança no Centro de Instalação do aeroporto de Lisboa (CIT), foi a primeira testemunha a ser ouvida na 6ª sessão do julgamento da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk.

A segurança referiu diversas vezes que Ihor estava bem, “sempre na brincadeira, falava alto”. Explicou ter admitido no CIT o passageiro ucraniano, que lhe deu a medicação que tinha sido prescrita e que, de madrugada, ofereceu-lhe leite e bolachas. Quanto ao resto do depoimento e envolvimento na morte, Cátia afirmou estar “sempre ao balcão de entrada”, ou seja, fora do sítio onde Ihor foi encontrado morto.

Perante tais palavras o juiz recorreu aos fotogramas das imagens das câmaras de videovigilância que mostram que a testemunha esteve e permaneceu pelo menos 10 minutos junto da sala onde se encontrava Ihor, durante a madrugada do dia 12 de março 2020.

“A imagem mostra, antes das 4h manhã, que você está parada no corredor de braços cruzados. Vai até à receção e regressa ao corredor e à porta da sala. Tudo isto antes dos inspetores que lá foram 4h40”, disse o juiz Rui Coelho.

A testemunha referiu não se lembrar de nada e o juiz, em tom mais assertivo, disse-lhe: “Está lá (nas imagens) está a ver. Não se lembra de nada do que aconteceu? São 10 minutos”. A resposta da testemunha voltou a ser “não me lembro de nada, se está na imagem é porque lá fui”.

“Gritou bastante não sei quanto tempo”

Cátia Branco, segurança no Centro de Instalação do aeroporto de Lisboa (CIT), contou ao tribunal o que se lembrava: “Ouvi o Ihor gritar, mas gritou bastante não sei quanto tempo. Gritos espaçados. Mas eram maiores os momentos em que gritava do que os que estava em silêncio. Dizia ai, ai! E ouvia o inspetor a dizer ‘está quieto!’”.

A segurança relatou ainda que o arguido Luís Silva lhe terá dito que “os nossos nomes não são para por aí”.

A testemunha descreveu que fez a admissão por duas vezes de Ihor Homeniuk no CIT. Inicialmente, viu-o como um homem calmo (quando regressou depois de assistência no hospital após um ataque epilético ainda no aeroporto), mas depois ficou nervoso.

“O meu colega Marcelo disse que ele estava a entrar na camarata das crianças. O pai de uma criança estava a esbracejar. Um passageiro disse que ele tinha estado a mexer nos colchões”, contou. Após este momento, Ihor terá sido levado para uma sala de isolamento.

Cátia referiu ter estado durante duas horas a ligar para o SEF para que viessem ver o passageiro que, entretanto, tinha sido atado nos pés com fita adesiva pelos colegas seguranças. Segundo a segurança, os colegas contaram-lhe que Ihor tinha mesmo batido com a cabeça nas paredes, o que motivou a chamada da cruz vermelha.

“O meu colega Manuel pediu um copo de leite e um pacote de bolachas para dar ao passageiro. Ele estava bem. Ele falava muito. Quando levei o leite, riu-se para mim e falava muito na língua dele”, disse.

Questionada sobre se lhe tinha sido pedida fita adesiva, confessou que sim. “Fui buscar uma vez fita adesiva, porque a minha colega Ana Lobo pediu. Não sabia para o que era. Não saí da receção.”